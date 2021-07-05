В одній з областей України за добу не зафіксували жодного випадку Covid-19

Жодного підтвердженого - в Чернігівській області не зареєстрували ні одного випадку коронавірусу за 4 липня. Також з позначкою нуль в таблиці Міністерства охорони здоров'я залишилися графи померлих і тих, хто одужав в області.

Про це повідомляє офіційний сайт МОЗ.

Напередодні в регіоні виявили 3 випадки коронавірусу. Також серед лідерів по зниженню темпів захворюваності, згідно з даними МОЗ, Закарпатська область (1 новий випадок), Волинська, Луганська, Рівненська, Чернівецька та Хмельницька області - по 2 випадки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що коронавірус різко пішов в Україні на спад - виявили всього 244 підтверджених випадки. За добу 4 липня в країні провели 17 351 тестів на Covid-19.

Також, компанія Pfizer зробили заяву за трагедією на Вінничині, де чоловік помер після вакцинації.