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Смерть мужчины после вакцинации под Винницей: в компании Pfizer сделали заявление по трагедии

Смерть мужчины после вакцинации под Винницей: в компании Pfizer сделали заявление по трагедии
Обновлено 08:52 Сегодня Телеграф

В компании, где производят вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech не нашли причинно-следственной связи между смертью 47-летнего украинца в Винницкой области и прививкой от COVID-19, поставленной за 4 часа до его смерти.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы сейчас думаем о семье погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена", - заявили в Pfizer, выразив глубокие соболезнования семье умершего.

В компании подчеркнули, что серьезные случаи со здоровьем и смерть могут быть не связаны с вакциной.

"На сегодняшний день более 400 миллионов человек во всем мире были вакцинированы нашей вакциной. Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом", - добавили в компании.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 марта, под Одессой посреди улицы умерла 40-летняя военнослужащая. Накануне, 22 марта женщине сделали прививку от коронавируса.

Также в среду, 24 марта, в городской больнице №3 в Черновцах умер провизор аптеки военного госпиталя, которому 15 марта поставили прививку от коронавируса. 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Винницкая область, Украинцы, Прививки, Pfizer, Смерти, Коронавирус, Covid-19.
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