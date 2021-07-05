Минимум умерших и заболевших: коронавирус резко пошел в Украине на убыль

На утро понедельника, 5 июля, в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 133 человек меньше, чем сутки раньше. Из них заболели 5 детей и ни одного медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализировано - 333 человек;

летальных исходов - 14;

выздоровели - 419 человек;

За сутки протестировано

методом ПЦР - 9889 человек,

методом ИФА - 1712 человек,

экспресс-тестами - 5750 человек.

За все время пандемии в Украине

заболело - 2237823 лица;

выздоровели - 2171601 человек;

летальных исходов - 52 484;

проведения ПЦР-тестов - 10925065.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, в какие страны Евросоюза можно съездить украинцам и что для этого нужно, учитывая пандемию коронавируса.