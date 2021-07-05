Минимум умерших и заболевших: коронавирус резко пошел в Украине на убыль

На утро понедельника, 5 июля, в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 133 человек меньше, чем сутки раньше. Из них заболели 5 детей и ни одного медработника.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, в какие страны Евросоюза можно съездить украинцам и что для этого нужно, учитывая пандемию коронавируса.