Госпитализированных больше, чем новых заболевших: статистика по коронавирусу в Украине 4 июля

За субботу, 3 июля, в Украине зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что почти вдвое меньше, чем сутки ранее.
Об этом сообщает в воскресенье утром Минздрав Украины на своей странице в соцсети Facebook.
Согласно информации, среди выявленных случаев 11 детей и 5 медработников.
Также за минувшие сутки:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.
За все время пандемии в Украине:
Как сообщалось, известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, чем так страшен "дельта"-штамм коронавируса, какие отличия в симптомах, защищают ли вакцины, а также напомнил о простых методах профилактики заболевания.