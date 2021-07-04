Госпитализированных больше, чем новых заболевших: статистика по коронавирусу в Украине 4 июля

За субботу, 3 июля, в Украине зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что почти вдвое меньше, чем сутки ранее.

Об этом сообщает в воскресенье утром Минздрав Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно информации, среди выявленных случаев 11 детей и 5 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 460 человек;

летальных исходов - 10;

выздоровели - 526 человек;

За сутки было протестировано методом ПЦР – 14 229 человек, методом ИФА - 3345 человек, экспресс-тестами – 10 405 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 237 553 лица;

выздоровели – 2 171 182 человек;

летальных исходов - 52 470;

проведения ПЦР-тестов – 10 915 176.

Как сообщалось, известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, чем так страшен "дельта"-штамм коронавируса, какие отличия в симптомах, защищают ли вакцины, а также напомнил о простых методах профилактики заболевания.