Днепр и Полтава - в списке антирейтинга: статистика по коронавирусу в Украине 3 июля

На утро субботы, 3 июля, в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, на 9 человек больше, чем сутки раньше. Кроме того, заболели 27 детей и 22 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализировано - 420 человек;

летальных исходов - 36;

выздоровели - 1072 человека;

За сутки протестировано

методом ПЦР - 19945 человек,

методом ИФА - 7962 лица,

экспресс-тестами - 15097 человек.

За все время пандемии в Украине

заболело - 2237202 лица;

выздоровели -2170656 человек;

летальных исходов - 52 460;

проведения ПЦР-тестов - 10900947.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Винницкой области от вакцинации от короновируса умер человек.