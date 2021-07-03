Днепр и Полтава - в списке антирейтинга: статистика по коронавирусу в Украине 3 июля

На утро субботы, 3 июля, в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, на 9 человек больше, чем сутки раньше. Кроме того, заболели 27 детей и 22 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Винницкой области от вакцинации от короновируса умер человек.