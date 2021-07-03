Днепр и Полтава - в списке антирейтинга: статистика по коронавирусу в Украине 3 июля

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Суббота, 03.07.2021
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08:38 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 3 июля, в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, на 9 человек больше, чем сутки раньше. Кроме того, заболели 27 детей и 22 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

Также за минувшие сутки

  • госпитализировано - 420 человек;
  • летальных исходов - 36;
  • выздоровели - 1072 человека;

За сутки протестировано

  • методом ПЦР - 19945 человек,
  • методом ИФА - 7962 лица,
  • экспресс-тестами - 15097 человек.

За все время пандемии в Украине

  • заболело - 2237202 лица;
  • выздоровели -2170656 человек;
  • летальных исходов - 52 460;
  • проведения ПЦР-тестов - 10900947.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Винницкой области от вакцинации от короновируса умер человек.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Статистика, Коронавирус.
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