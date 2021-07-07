У Києві йде спецоперація "Грім": в перестрілці постраждали копи (фото)

7 липня у Києві відбулася перестрілка копів з невідомими, в результаті чого в столиці оперативно ввели спецоперацію "Грім".

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, за попередньою інформацією, злочинці поранили на Голосіївському проспекті, 58 двох поліцейських, після чого зникли.

Співробітників правоохоронних органів забрала швидка, а стрільців намагаються затримати.

На момент виходу новини в поліції подробиці не розкривають. Більше читайте на нашому сайті пізніше.

Нагадаємо, в київському ТРЦ, який розташований на Оболонському проспекті, сталася перестрілка, в результаті чого в лікарню госпіталізували 25-річного чоловіка.

Також ми повідомляли, що на території Київської області введено план-перехоплення через перестрілку, яка сталася в Броварах. Частина учасників була затримана поліцією на місці події.