Стан важкий: на Львівщині 9-річна дитина потрапила в реанімацію через напад змії

У середу, 7 липня, о 21:40 в реанімацію Дрогобицької дитячої лікарні привезли 9-річного хлопчика, якого вкусила змія.

Як повідомили у Львівському облуправлінні, плазун вкусив дитину за палець руки. В результаті, хлопчикові стало погано, медики оцінюють його стан як важкий.

Рятувальники попереджають українців бути якомога уважнішими і остерігатися змій, вирушаючи на відпочинок на природі.

До слова, цього літа в результаті укусів змій тільки у Львівській області вже постраждало декілька дітей, і наслідки були не з легких.

Зокрема, 25 червня в селі Верхнячка Стрийського району гадюка вкусила за стопу 15-річну дівчинку. Вона також потрапила в реанімацію у важкому стані.

Нагадаємо, "Телеграф" склав докладну інструкцію, як не стати жертвою укусу змії. До групи ризику тих, хто найбільше піддається укусам, потрапляють діти та люди похилого віку. Щоб не наскочити на змію ненароком, краще попередньо оглянути місце для відпочинку в лісі, де збираєтеся зупинитися. Якщо ж змія вже вкусила, то ні в якому разі не припікайте місце укусу, не пийте алкоголь і не висмоктуйте отруту з рани. Найважливіші кроки - в нашій інфографіці.