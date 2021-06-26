Под Львовом змея укусила 15-летнюю девочку: врачи не дают никаких прогнозов

В Стрыйском районе 15-летнюю девочку в стопу укусила змея. Ребенок сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА.

Змея укусила девочку в пятницу, 25 июня в селе Верхнячка Стрыйского района.

"В 15:30 местную жительницу 2006 года рождения в стопу правой ноги укусила змея. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Сколовской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Отметим, что Львовская область является лидером среди регионов, где люди больше всего страдают от укусов змей. За два месяца пресмыкающиеся уже покусали около десятка человек.

Самой распространенной ядовитой змеей на территории Львовщины гадюка обыкновенная. Ее окраска постоянно меняется - от светло-серого до медно-красного и черного с темным ромбическим рисунком на спине.

Как сообщал "Телеграф", если змея уже укусила, то ни в коем случае не прижигайте место укуса, не пейте алкоголь и не отсасывайте яд из раны. Подробные рекомендации - читайте в инфографике.