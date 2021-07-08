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Четвер, 08.07.2021
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Кричав про "російський" Крим: в харківському барі вночі сталася поножовщина (відео)

Кричав про "російський" Крим: в харківському барі вночі сталася поножовщина (відео)
Оновлено 10:28 Сьогодні Телеграф

У четвер, 8 липня, близько 4:00 в центрі Харкова в районі площі Павлівської сталася поножовщина через слова про Крим.

Відео з місця подій опублікував Телеграм-канал "Труха".

На записах видно, як потерпілий хлопець, якого, зі слів очевидців, поранили ножем біля бару "Молодість", кричить із закривавленою рукою, що "Крим - російський". Кажуть, саме через це і стався конфлікт, який завершився різаниною, швидкою і приїздом поліції.

У коментарях харків'яни також почали скандалити через Крим, висловлюючи різні думки про його окупації Росією, а також пожартували, що в харківській бійці винен президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, в міськраді Харкова сталася бійка за участю нардепів.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Харкові чоловік зупинив рух залізничного транспорту після того, як посварився з продавцем магазину і заліз на дах залізничної платформи, звідки почав кричати на все горло, що перегризе собі вени.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 66

Все по темі:

Конфликт, Потасовка, Крим, Поножовщина, Харків.
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