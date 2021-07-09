У Мелітополі на підприємстві стався вибух: постраждали не тільки співробітники

У четвер, 8 липня, в Мелітополі Запорізької області на території ТОВ "Технодім" "Альянс" стався нещасний випадок. В результаті вибуху постраждали співробітник підприємства і клієнт, який оглядав обладнання.

За інформацією Держслужби України з питань праці, близько полудня 36-річний майстер ділянки показував 60-річному клієнтові обладнання для змішування сипучих сумішей. Несподівано стався вибух, в результаті чого обидва чоловіки отримали опіки 2 ступеня.

Однак, як повідомляють місцеві ЗМІ, у постраждалих обпалено 90 і 95% шкіри.

За порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою в поліції відкрили кримінальне провадження. Проводиться розслідування, щоб уникнути подібних НП в подальшому.

Нагадаємо, мешканка Мелітополя виявилася на волосок від загибелі. Проживаючи в одноповерховому будинку, вона потрапила під уламки госпбудівель, коли на ті обрушилася частина земляного схилу.