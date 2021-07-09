У Миколаєві сталася масова бійка, яка переросла в стрілянину: подробиці

В ніч з 8 на 9 липня в Миколаєві відбулася масова бійка, що завершилася стріляниною.

Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції.

Копи кажуть, що бійка сталася біля магазину на проспекті Миру. Билося кілька чоловіків віком від 20-ти до 34-х років, і були чутні звуки пострілів.

В результаті, поліцейські затримали шістьох місцевих жителів, у яких вилучили зброю. У райвідділі їм належить розповісти про причини конфлікту.

У їх відношенні відкрили кримінальні виробництва за фактом хуліганства та незаконного зберігання зброї. Розслідування триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі сталася масова бійка за участю близько двох десятків молодих людей, в результаті якої кілька людей отримали сильні травми і були госпіталізовані.

Також ми писали, що в Києві поліція затримала і доставила в Солом'янське управління 11 осіб в зв'язку з бійкою біля гуртожитку на вулиці Польова.