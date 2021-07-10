"Просто болото": українка показала, що стало з популярним пляжем в Одесі (відео)

У мережі з'явилося відео з відпочинку в Одесі, один з найпопулярніших пляжів якої - "Аркадію" - атакували водорості.

"Просто болото" - коментує брудне море українка, яка зараз відпочиває в Одесі і виклала в інтернет запис з водоростями.

У коментарях думки українців розділилися. Одні нарікають, що в Одесі дуже дорого, а пляжі, крім водоростей, атакують полчища божих корівок.

Інші ж кажуть, що на пляжі "Аркадія" завжди так, однак інші місця відпочинку Південної Пальміри нібито з чистою водою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відпочити в Затоці Одеської області можна за доступними цінами, однак Чорне море туристів поки не радує. Про те, в яких умовах відпочивають українці на одному з найпопулярніших курортів, розповіли блогери.

Нагадаємо, в середині літа відомі українські курорти стали менш привабливими для відпочинку. На відео і фото, якими користувачі діляться в Мережі, видно, що на пляжах Маріуполя, Кирилівки і Одеси людей стало значно менше.