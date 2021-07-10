Хотіла зробити селфі - у Львові жінку вдарило струмом на поїзді (відео)

У Львові на залізничній станції Підзамче в районі вулиці Ковельська жінку вдарило струмом. Попередньо, за словами свідків події, вона залізла на цистерну поїзда, щоб зробити селфі.

Про це повідомляє в Facebook журналіст регіонального видання Ігор Зінкевич.

Постраждалій жінці 26 років. Її госпіталізували, згідно з інформацією - 70% тіла обпалено. У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі бажають постраждалої здоров'я і дивуються з того, що доросла жінка зважилася на такий необачний крок.

Раніше "Телеграф" писав про трагедію в Кирилівці на узбережжі Азовського моря. Там чоловік загинув від удару струмом на атракціоні.

Селфі - популярний жанр фотографії для соцмереж, але часто користувачі забувають про небезпеку в момент знімка. Чим загрожує селфі під час грози "Телеграфу" розповіли експерти.