У Києві врятували хлопця, який опинився під опорою моста Метро в Дніпрі (фото)

У Києві, під опорою моста Метро, вранці 11 червня, водолази-рятувальники витягли з Дніпра хлопця. Про це в неділю повідомляє Головне управління ДСНС України в Києві. Виклик надійшов до рятувальників о 5:39. У повідомленні говорилося, що у воді поблизу Набережного шосе,25 в Печерському районі столиці знаходиться людина. На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю рятувальники побачили, що молодий чоловік перебував у воді на відстані 30 м від берега біля опори моста Метро.

Постраждалого дістали з води і на катері доставили до берега, де передали медикам з попереднім діагнозом переохолодження.

Обставини цього випадку поки невідомі. Їх встановлюють правоохоронні органи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про неймовірну історію порятунку потопельника в Кривому Розі.

А ввечері 10 липня в Києві хлопець склав в рюкзак камені і на очах у інших людей стрибнув з моста.