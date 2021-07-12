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В легковик набилося 12 осіб: смертельне ДТП з перекиданням під Києвом (відео)

В легковик набилося 12 осіб: смертельне ДТП з перекиданням під Києвом (відео)
09:33 Сьогодні Телеграф

У неділю, 11 липня, о 21:20 біля села Ревне Бориспільського району перекинулася легковик, салон якого був переповнений людьми.

За інформацією ГСЧС України, в авто перебувало 12 осіб, зокрема - 4 дітей. На жаль, двом людям не вдалося вижити. Ще чотирьох, включаючи дитину, з різними травмами відвезли швидкі.

У Мережі пишуть, що резонансне ДТП сталося по поверненню з відпочинку: мовляв, люди їхали додому з річки.

Щоб допомогти їм вибратися з перекинутого авто, на місці працювали 8 рятувальників та спецтехніка.

Нагадаємо, в Дніпрі при заїзді на Кайдацький міст з нього зірвався, впав і перекинувся мікроавтобус Renault. У Мережі з'явилося відео моменту падіння.

Також ми повідомляли, що в Соборному районі Дніпра сталося ДТП: автомобіль "Subaru Forester" з пасажирами на високій швидкості влетів в електричну опору. Водія і пасажира автомобіля затиснуло металевими конструкціями деформованої машини.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 67

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ДТП, Авария, Київ, Бориспільский район.
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