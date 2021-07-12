Порізаний вітчимом під Дніпром дворічний хлопчик помер (фото)

У лікарні Дніпра, не виходячи з коми, 11 липня помер дворічний Миша, якому перерізав горло і поранив в спину колишній співмешканець його мами.

Як повідомляє Телеграм-канал "Олег Єрмолінський - блог Кривого Рогу" з посиланням на поліцію і медиків, у дитини помер мозок, були пошкоджені артерії і судини. Крім того, малюк втратив багато крові. І хоч медики, включаючи київських спеців, до останнього боролися за життя Михайла, шансів вижити, пише ЗМІ, не було.

Нагадаємо, що на малюка і його 7-річну сестру в селі Девладове Криворізького району напав екс-співмешканець їх мами Сергій Федотов. Він зв'язав дітей скотчем, пошматував їх ножем і втік. Зараз він перебуває під вартою. Раніше він вже був судимий і стоїть на обліку поліції через домашнє насильство.

Раніше "Телеграф" повідомляв про подібний випадок, який закінчився трагедією. У Покрові Дніпропетровської області хлопчика вбив мамин приятель.