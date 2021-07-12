"З лопати в два рази смачніше було б": в зубожілому Донецьку - черги за безкоштовною кашею (відео)

У Мережі з'явилося відео, як жителі окупованого Донбасу шикуються в черги, щоб отримати безкоштовну кашу і буханки хліба для себе і сусідів.

Запис опублікувало російське сатиричне ЗМІ "Росія 24".

Відомо, що відео було зняте в Кіровському районі Донецька в червні цього року.

Десятки бажаючих шикуються один за одним з судками і каструлями, куди їм насипають зварену кашу і дають на додачу хліб.

Втім, в коментарях люди не дуже співчувають пенсіонерам, "які отримують по дві пенсії" за раз.

"З лопати в два рази смачніше було б", - іронізують інтернет-користувачі, натякаючи на частування росіян млинцями з лопати в Ставрополі в 2015 році.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ВСУ може звільнити окупований Донбас, однак у цього рішення занадто висока ціна - життя десятків тисяч людей.

Також ми писали, що в окупованому Донецьку підлітки "осквернили" футболку з емблемою так званої "народної дружини з гербом і прапором ДНР".