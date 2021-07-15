У Києві Chevrolet влетів в самоскид, постраждала відома телеведуча - ЗМІ (відео)

У ніч на 15 липня в Києві сталася аварія за участю Chevrolet і самоскида. У Мережі пишуть про те, що в салоні мікроавтобуса перебувала відома телеведуча каналу "1+1" Соломія Вітвіцька.

За інформацією Телеграм-каналу dtp.kiev.ua, ДТП сталося на вул. Рибальській Набережній. В результаті постраждали дві людини: нібито Вітвіцька і ще одна жінка.

В аварії обидва водія звинувачують третю особу - чоловіка на скутері, який нібито створив аварійну ситуацію. Однак той свою провину заперечує.

Відзначимо, що на сайті телеканалу "1+1" про те, що сталося з їх телеведучою, на момент виходу новини поки не повідомляють.

Нагадаємо, в поліції розповіли подробиці резонансного ДТП в Київській області, де по дорозі з відпочинку на річці перекинувся легковик з безліччю пасажирів.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі при заїзді на Кайдацький міст з нього зірвався, впав і перекинувся мікроавтобус Renault. У Мережі з'явилося відео моменту падіння.