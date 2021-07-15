У Харкові сталася епічна пожежа: вогонь знищив будівлю площею з два баскетбольні поля (фото, відео)

15 липня вночі в Харкові сталася масштабна пожежа, яку гасили 70 рятувальників на 10 автоцистернах та пожежному поїзді.

За інформацією облуправління ГСЧС, вогонь спалахнув в складському приміщенні на Киргизькій, 19.

На момент прибуття пожежних площа загоряння вже сягала понад 750 квадратів. Ситуація ускладнювалася тим, що на складі зберігалося дерево і горючі матеріали, тому стихія поширювалася з великою швидкістю.

Через 2,5 години вогонь вдалося локалізувати, а згасити остаточно - ще через кілька годин. На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав, а рятувальники вчасно вивели на свіже повітря 63-річного оператора електропідстанції.

Нагадаємо, в Іраку стався вибух в клініці для хворих COVID-19, який переріс в пожежу, яка спричинила смерть понад 70 чоловік.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що в Бангладеш сталася масштабна пожежа на фабриці, в якій загинуло півсотні людей. У мережі з'явилися фото і відео з місця НП.