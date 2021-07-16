Замах на вбивство: поліція взялася за жорстоке побиття активістки в Дніпрі

Жорстоке побиття правозахисниці Наталії Ешонкулової, що відбулося в Дніпрі, поліція кваліфікувала як замах на вбивство. Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, в Амур-Нижньодніпровському районі на жінку 1984 року народження напали двоє невідомих близько 20.00 в четвер, 15 липня. Зловмисники побили городянку, після чого зникли з місця злочину.

У постраждалої травмована голова. Жінку відвезли в лікарню.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Розпочато досудове розслідування.

"Поліція розглядає всі версії злочину, одна з яких є громадська діяльність потерпілої", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Зараз поліція встановлює причетних до нападу.

Нагадаємо, Наталія Ешонкулова відома як борець проти рейдерських захоплень в Дніпрі. Жінки заявила, що її жорстоко били ногами, ледь не вбивши. Після нападу постраждала опублікувала відео, де видно наслідки страшного побиття - кров, порізи і гематоми.