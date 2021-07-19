Три "коктейлі Молотова" у двір: під Харковом невідомі напали на будинок журналіста (фото)

В Циркунах Харківської області невідомі закидали двір журналіста пляшками з горючою сумішшю.

Про це повідомляє сайт Національної поліції області.

Надзвичайна подія трапилася в ніч на 18 липня. Зловмисники кинули три пляшки з легкозаймистою речовиною у двір співробітника інформаційного агентства.

Про те, що трапилося 35-річний журналіст повідомив правоохоронців. Поліція Харківського районного управління почала розслідування за 1 частиною ст. 345-1 кримінального кодексу - погроза або насильство щодо журналіста.

На місце інциденту виїжджали слідчі і оперативники. Експерти зібрали речові докази. Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Грузії зірвали виступ глави МВС в парламенті через оператора загиблого після освітлення маршу ЛГБТ в Тбілісі.

Також, 11 липня стало відомо про смерть українського журналіста у Франції.