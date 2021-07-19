В Києві вночі трапилась різанина біля ТРЦ "Гуллівер"

В Києві в ніч на понеділок, 19 липня, трапився конфлікт між двома чоловіками біля ТРЦ "Гуллівер". Сутичка закінчилась різаниною.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

За словами очевидців, які записали відео, сутичка трапилась біля входу в торговий центр і почалась зі словесної перепалки, що перейшла в штовханину. Далі один з чоловіків дістав ніж та штрикнув свого опонента, чим пошкодив тому сухожилля. Причина конфлікту поки що точно не відома.

Лікарі ледь зупинили кровотечу. Любителя застосовувати гострі предмети швидко знайшли та затримали представники поліції.

Багатьох користувачів новина не здивувала, адже біля "Гуллівера" досить часто відбуваються подібні ситуації.

Обережно! Відео містить кадри крові та нецензурну лексику

Конфлікти та сутички в центрі Києва — не рідкість, раніше повідомлялось про масову бійку на Подолі.

Також "Телеграф" нещодавно писав і про бійку з різаниною в Харкові.