Дим видно за кілометри: в Києві горять склади транспортної компанії (відео)

В Голосіївському районі Києва, в понеділок 19 липня трапилось запалення складу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє ДСНС України.

Так, за даними рятівників, о 7:38 на території транспортної компанії за адресою Пирогівський шлях, 154 спалахнуло окремо стояча складська будівля. О 8:45 пожежники локалізували загорання на площині 1200 м кв.

В результаті надзвичайної ситуації частково зруйновано фасадну частину та покрівлю. При цьому існує загроза повного руйнування покрівлі.

Для ліквідації пожежі залучили 45 співробітників пожежної служби та 11 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає.

Пожежа супроводжувалась сильним задимленням та стовп густого диму було видно за багато кілометрів від місця подій, що привернуло увагу та збентежило киян.

О 10:55 пожежу було успішно ліквідовано. Вмісту аміаку в повітрі не спостерігається.

Декілька днів тому спалахнула складська будівля в Харкові. Пожежа була ще масштабніша за цю – повідомляє «Телеграф».