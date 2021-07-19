У Львові обвалилася стіна житлового будинку, є інформація про жертви: перші фото

У Львові на вулиці Руській, 8 обвалилася стіна житлового будинку.

Про це повідомив в Фейсбук депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За його словами, подія сталася о 17:30. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики.

Також він додав, що під завалами загинув робітник, його тіло вже знайшли.

Що стало причиною обвалу поки не повідомлялося.

Як повідомлялося раніше, на Київ у понеділок обрушилися раптові дощі з грозами, внаслідок чого були затоплені станції метро "Академмістечко" та "Берестейська".

Води виявилося настільки багато, що на "Берестейській" закрили гермозатвор, щоб вода не потрапила на шляху.

Пізніше стало відомо, що наслідки негоди були ліквідовані і лінія продовжила роботу в штатному режимі.