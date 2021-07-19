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Понеділок, 19.07.2021
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У Львові обвалилася стіна житлового будинку, є інформація про жертви: перші фото

У Львові обвалилася стіна житлового будинку, є інформація про жертви: перші фото
Оновлено 19:05 Сьогодні Телеграф Фото: Фейсбук

У Львові на вулиці Руській, 8 обвалилася стіна житлового будинку.

Про це повідомив в Фейсбук депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За його словами, подія сталася о 17:30. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики.

Також він додав, що під завалами загинув робітник, його тіло вже знайшли.

Що стало причиною обвалу поки не повідомлялося.

Обвал будівлі у Львові 19 липня

Обвал будівлі у Львові 19 липня

Як повідомлялося раніше, на Київ у понеділок обрушилися раптові дощі з грозами, внаслідок чого були затоплені станції метро "Академмістечко" та "Берестейська".

Води виявилося настільки багато, що на "Берестейській" закрили гермозатвор, щоб вода не потрапила на шляху.

Пізніше стало відомо, що наслідки негоди були ліквідовані і лінія продовжила роботу в штатному режимі.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 40

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Игорь Зинкевич, Львів.
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