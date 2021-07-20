Посварилися через спадщину: менший брат підпалив будинок разом із своєю 4-річною племінницею

У Чернівецькій області розгорнулася трагедія на ґрунті перерозподілу спадщини. Щоб помститися старшій сестрі, чоловік підпалив будинок, де знаходилася його 4-річна племінниця. Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

«Днями 28-річна жителька села Клішківці зателефонувала у поліцію і повідомила, що рідний брат навмисно підпалив помешкання, у якому перебувала її донька. На місце події виїхали усі оперативні служби та експерти», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що того дня 23-річний чоловік прийшов до будинку своєї рідної сестри. У коді конфлікту, який виник на ґрунті перерозподілу спадщини після смерті їхнього батька, чоловік вхопив ємкість з невідомою речовиною та погрожував підпалити будинок. Сестра намагалася завадити, але у відповідь отримала кілька ударів каністрою по тілу. Жінка вибігла на вулицю, щоб викликати правоохоронців, а коли повернулася - кімнату охопив вогонь. Вона одразу вхопила на руки дитину, яка дивилася телевізор у кімнаті, та вибігла на подвір’я. Жінка отримала незначні опіки тіла, однак від госпіталізації відмовилася.

Горе-брата знайшли у будинку поруч, де він зачинився після скоєного. Щоб затримати його поліціянти викликали спецпризначенців.

Чоловіку повідомили про підозру у замаху на вбивство своєї малолітньої племінниці, зараз він знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання. Встановлюється сума завданих збитків та триває слідство.

Як вже повідомляв "Телеграф", раніше в Одеській області грабіжник облив прилавок горючою рідиною і намагався його підпалити. В Житомирській області чоловік стріляв у правоохоронців і погрожував підпалити себе і свою сім'ю.