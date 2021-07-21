Україна знову зазнала втрат на Донбасі після численних обстрілів з боку бойовиків

На сході України бойовики продовжують порушувати режим тиші. За добу 20 липня зафіксували 14 порушень, з них 12 обстрілів і 2 польоти безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Один український захисник отримав вогнепальне поранення. Його доставили в лікарню. Медики оцінюють стан військового як задовільний.

Бойовики стріляли в районі Водяного, Мар'їнки, Авдіївки, Зайцевого, Старогнатівки, Гранітного, Пісок, Причепилівки. Обстріли позицій українських військових велися з мінометів 120-го калібру, станкових і ручних протитанкових гранатометів, БМП-1, стрілецької зброї.

В районі Пісок окупанти використовували квадрокоптер, а на кордоні Донецької та Луганської областей - БПЛА "Орлан-10".

У ніч на середу 21 липня, станом на 7 ранку обстріли позицій українських військових велися в напрямку Авдіївки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бойовики порушували режим тиші 13 раз в суботу. Також ЗСУ зазнали втрат - в госпіталі помер військовий, який отримав значні опіки 15 липня.