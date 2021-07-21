Від удару розвернуло і несло задом по дорозі: в Борисполі потрапив в ДТП Porsche (відео)

У середу 21 липня близько 7 ранку в Борисполі Київської області сталася ДТП автомобіля Porsche і світлофора. Рух ускладнений.

Відео з камер спостереження розмістила Патрульна поліція Києва в офіційному Телеграм каналі.

Попередньо, водій не впорався з керуванням автомобілем і від удару його розвернуло і понесло по дорозі. Інцидент стався на вулиці Київський шлях, 68. На щастя, крім світлофора, постраждалих немає.

Патрульна поліція працює на місці події, складає протокол і регулює рух. Також правоохоронці нагадують бути акуратними на дорозі. На відео видно калюжі - в Києві та області пройшли дощі - наслідки негоди в столиці паралізували дві станції метро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Мережі з'явилося відео моменту смертельної аварії з зерновозом в Одесі.