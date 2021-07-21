Синоптики попередили про "підкислені дощі" через надзвичайну подію на хімзаводі в Рівному

Після аварії на хімзаводі "РівнеАзот" (Рівне) у вівторок, 20 липня, в повітря піднялась велика помаранчева хмара окису азоту, який вже частково випав в регіоні або випаде найближчим часом разом з дощами.

Про це попередили на своїй сторінці в Facebook у середу в Укргідрометцентрі.

Синоптики заспокоюють українців: загрози для життя та здоров’я населення у зв’язку з надзвичайною ситуацією немає. При цьому в гідрометцентрі все ж признають, що окис азоту потрапив в атмосферу та розсіявся лише локально, а деяка кількість закису розчинилась в атмосферній воді, понижуючи кислотність опадів на північному заході.

"Тому, в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не "купатись", а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою", - підкреслили в Укргідрометцентрі.

Раніше "Телеграф" писав про подробиці вибуху на заводі "РівнеАзот".

Через декілька годин в МВС України повідомили про ліквідацію аварії та відсутності жертв та постраждалих.