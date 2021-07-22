Негода в Україні забрала два життя і знеструмила сотню населених пунктів

За останню добу внаслідок істотного погіршення погодних умов в Україні зафіксували ряд надзвичайних подій, частина з яких зі смертельним результатом.

Про це йдеться у зведенні ДСНС України на ранок 22 липня.

Відзначається, що станом на 7:00 в Україні знеструмлено 99 населених пунктів, більшість з яких знаходяться в Донецькій, Одеській, Кіровоградській і Черкаській областях.

Крім того, через шквальний вітер та сильний дощ впало безліч дерев. Внаслідок цього двоє людей загинули, а ще семеро потрапили до лікарень з травмами різного ступеня тяжкості.

Одна людина загинула в Мусіївці Міловського району Луганської області, друга жертва та решта постраждалих зареєстровані в Дружківці і Костянтинівці Донецької області.

На Одещині ж підтоплено десятки будинків, звідки відкачали вже близько 2 тисяч кубів води.

Як повідомляв "Телеграф", в Одесі всього за годину випало більше 30 мм опадів цієї ночі.