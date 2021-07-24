У Львові розібрали Монумент слави (фото)

Львівський Монумент слави остаточно розібрали та передали в музей "Територія терору". Останні фігури зі скульптурної композиції демонтували в п'ятницю, 23 липня. Раніше в експозиції музею присвяченого тоталітарним режимам з'явилися шість горельєфів.
Про остаточний демонтаж радянського пам'ятника повідомляє ZAXID.NET.
Монумент слави знаходився на вулиці Стрийській. Останніми демонтували фігури радянського солдата і Батьківщини-матері.
Хоч монумент не попадав під закон про декомунізацію, місцева громада висловила бажання його знести. Рішення про демонтаж місцевий виконком прийняв ще в лютому 2018 року. З того часу монумент розбирали по частинах.
(Фото: Радіо Свобода)
Монумент слави звели в 1970 році. Композицію створили відомі львівські скульптори Еммануїл Мисько, Дмитро Крвавич і Ярослав Мотика.
На місці Монумента слави планують організувати сквер пам'яті героїв України.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Харкові створюють парк декомунізованих скульптур під відкритим небом.