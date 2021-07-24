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У Львові розібрали Монумент слави (фото)

У Львові розібрали Монумент слави (фото)
07:37 Сьогодні Телеграф zaxid.net

Львівський Монумент слави остаточно розібрали та передали в музей "Територія терору". Останні фігури зі скульптурної композиції демонтували в п'ятницю, 23 липня. Раніше в експозиції музею присвяченого тоталітарним режимам з'явилися шість горельєфів.

Про остаточний демонтаж радянського пам'ятника повідомляє ZAXID.NET.

Монумент слави знаходився на вулиці Стрийській. Останніми демонтували фігури радянського солдата і Батьківщини-матері.

Хоч монумент не попадав під закон про декомунізацію, місцева громада висловила бажання його знести. Рішення про демонтаж місцевий виконком прийняв ще в лютому 2018 року. З того часу монумент розбирали по частинах.

Монумент Слави

(Фото: Радіо Свобода)

Монумент слави звели в 1970 році. Композицію створили відомі львівські скульптори Еммануїл Мисько, Дмитро Крвавич і Ярослав Мотика.

На місці Монумента слави планують організувати сквер пам'яті героїв України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Харкові створюють парк декомунізованих скульптур під відкритим небом.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Музей, Декомунизация, Львів.
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