Мовний скандал в Харкові: продавщицю, що послала клієнтку "в п**ду", звільнили

Напередодні в Харкові розгорівся мовний скандал, коли продавщиця одного з кіосків відмовилася обслуговувати жінку українською мовою, а потім і зовсім нецензурно послала її.

Втім, ця історія завершилася хеппі-ендом.

Як повідомила автор початкового поста Оксана Хвиля, їй, не без пригод, вдалося вийти на власника.

Спочатку, коли Хвиля попросила його контакти, жінка дала їй номер подруги, яка послала її ще раз.

Однак, коли скандал набув широкого розголосу, про ситуацію дізнався власник кіоску і зв'язався з постраждалою, а продавщицю звільнив.

В результаті сторони розійшлися миром.

"Так що, відбій повітряної тривоги. Купуйте у власника картопляники і бандерики. Він радий кожному, і був приємно здивований такою кількістю патріотів", - написала Хвиля.

Як повідомлялося раніше, харківські комунальники влаштували пиятику прямо в будинку біля газового обладнання, а потім один з них накинувся на жінку, яка попросила їх цього не робити.