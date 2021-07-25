Скачать
Неділя, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Роман Прокоф'єв, CEO і співзасновник Jooble: Ми в Україні не тільки через соціальну відповідальність - працювати тут в нашому форматі прибутково
Роман Прокоф'єв, CEO і співзасновник Jooble: Ми в Україні не тільки через соціальну відповідальність - працювати тут в нашому форматі прибутково
Уже 16 випадків: в Британії знайшли новий штам коронавирусу
Уже 16 випадків: в Британії знайшли новий штам коронавирусу
"Це дійсно війна": в США звернулися до Росії через Україну
"Це дійсно війна": в США звернулися до Росії через Україну
Яке свято 25 липня: народні прикмети і заборони
Яке свято 25 липня: народні прикмети і заборони

Мовний скандал в Харкові: продавщицю, що послала клієнтку "в п**ду", звільнили

Мовний скандал в Харкові: продавщицю, що послала клієнтку "в п**ду", звільнили
Оновлено 21:12 Сьогодні Телеграф Фото: Скриншот

Напередодні в Харкові розгорівся мовний скандал, коли продавщиця одного з кіосків відмовилася обслуговувати жінку українською мовою, а потім і зовсім нецензурно послала її.

Втім, ця історія завершилася хеппі-ендом.

Як повідомила автор початкового поста Оксана Хвиля, їй, не без пригод, вдалося вийти на власника.

Спочатку, коли Хвиля попросила його контакти, жінка дала їй номер подруги, яка послала її ще раз.

Однак, коли скандал набув широкого розголосу, про ситуацію дізнався власник кіоску і зв'язався з постраждалою, а продавщицю звільнив.

В результаті сторони розійшлися миром.

"Так що, відбій повітряної тривоги. Купуйте у власника картопляники і бандерики. Він радий кожному, і був приємно здивований такою кількістю патріотів", - написала Хвиля.

Як повідомлялося раніше, харківські комунальники влаштували пиятику прямо в будинку біля газового обладнання, а потім один з них накинувся на жінку, яка попросила їх цього не робити.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 95

Все по темі:

Скандал, Харків, Українська мова.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Австралія планує стати лідером з виробництва та експорту водню: наскільки це реально
02 "В п***у едь, поняла?" Продавщиця в Харкові відмовилась обслуговувати покупців українською (відео)
03 «Північний потік-2» завершено, куди далі вдарить Путін?
04 "Це дійсно війна": в США звернулися до Росії через Україну
05 Український шпажист Рейзлін виграв "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кількість заробітчан стрімко зростає: Польща підрахувала кількість виданих робочих віз
Кількість заробітчан стрімко зростає: Польща підрахувала кількість виданих робочих віз
Небесна сотня поповнилася ще одним героєм Революції гідності
Небесна сотня поповнилася ще одним героєм Революції гідності
У курортній Туреччині - стихійне лихо: людей вивозять на човнах (фото, відео)
У курортній Туреччині - стихійне лихо: людей вивозять на човнах (фото, відео)
Госпіталізованих майже вдвічі більше хворих: свіжі дані по COVID-19 в Україні
Госпіталізованих майже вдвічі більше хворих: свіжі дані по COVID-19 в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся