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Понеділок, 26.07.2021
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На Львівщині з поїзда прямо на залізничні колії випав хлопець: подробиці

На Львівщині з поїзда прямо на залізничні колії випав хлопець: подробиці
Оновлено 12:12 Сьогодні Телеграф

26 липня біля 5:00 на залізниці у Львівській області сталася надзвичайна подія.

За інформацією місцевого ЗМІ "Золочів.нет", на залізничних коліях в районі Золочева знайшли хлопця, який, імовірно, випав з поїзда.

Видання з посиланням на власні джерела пише, що молодий чоловік живий, проте знаходиться в стані коми в одній з клінік Львова.

Зараз за даним фактом проводиться розслідування, медики продовжують боротися за життя потерпілого.

Нагадаємо, нещодавно електричка, яка слідувала по маршруту "Одеса-Застава", збила людину. Жінка-пішохід загинула на місці, а пасажирам довелося добиратися до пункту призначення пішки - по залізничних коліях.

Також ми повідомляли, що в Австрії вагон поїзда, в якому знаходилися 53 школяра, зійшов з рейок і перекинувся. Причиною події стало дерево, через що вагон перекинувся в річку Мур.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Полиция, Залізна дорога, Львівщина, НП, Потерпілий.
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