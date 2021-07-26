На Львівщині з поїзда прямо на залізничні колії випав хлопець: подробиці

26 липня біля 5:00 на залізниці у Львівській області сталася надзвичайна подія.

За інформацією місцевого ЗМІ "Золочів.нет", на залізничних коліях в районі Золочева знайшли хлопця, який, імовірно, випав з поїзда.

Видання з посиланням на власні джерела пише, що молодий чоловік живий, проте знаходиться в стані коми в одній з клінік Львова.

Зараз за даним фактом проводиться розслідування, медики продовжують боротися за життя потерпілого.

Нагадаємо, нещодавно електричка, яка слідувала по маршруту "Одеса-Застава", збила людину. Жінка-пішохід загинула на місці, а пасажирам довелося добиратися до пункту призначення пішки - по залізничних коліях.

Також ми повідомляли, що в Австрії вагон поїзда, в якому знаходилися 53 школяра, зійшов з рейок і перекинувся. Причиною події стало дерево, через що вагон перекинувся в річку Мур.