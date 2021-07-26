У Херсонській області виявили конопляне поле вартістю 300 млн грн: як воно виглядає (фото)

У Херсонській області на території Чаплинської територіальної громади копи виявили величезне поле конопель площею з гектар.

За інформацією облуправління Нацполіціі, в наркоплантацію перетворили територію колишньої птахофабрики, де виростили 34 700 кущів гібридних конопель з підвищеним вмістом канабіноїдів.

Слідчі вже встановили, що висаджували їх за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки, а уздовж рядів конопель встановили крапельне зрошення для поливу.

Щоб "врожай" не зібрали чужі, неподалік від посіву встановили сторожову вежу, де чергував озброєний гладкоствольною мисливською рушницею охоронець.

У підсумку, поліцейські затримали чотирьох чоловіків віком від 26 до 57 років, а коноплю оцінили в 300 млн грн. По даній справі триває розслідування і встановлюється особа господаря української наркоплантації.

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