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Понеділок, 26.07.2021
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У Херсонській області виявили конопляне поле вартістю 300 млн грн: як воно виглядає (фото)

У Херсонській області виявили конопляне поле вартістю 300 млн грн: як воно виглядає (фото)
Оновлено 14:13 Сьогодні Телеграф

У Херсонській області на території Чаплинської територіальної громади копи виявили величезне поле конопель площею з гектар.

За інформацією облуправління Нацполіціі, в наркоплантацію перетворили територію колишньої птахофабрики, де виростили 34 700 кущів гібридних конопель з підвищеним вмістом канабіноїдів.

Слідчі вже встановили, що висаджували їх за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки, а уздовж рядів конопель встановили крапельне зрошення для поливу.

Щоб "врожай" не зібрали чужі, неподалік від посіву встановили сторожову вежу, де чергував озброєний гладкоствольною мисливською рушницею охоронець.

У підсумку, поліцейські затримали чотирьох чоловіків віком від 26 до 57 років, а коноплю оцінили в 300 млн грн. По даній справі триває розслідування і встановлюється особа господаря української наркоплантації.

Нагадаємо, Україна може легалізувати канабіс для медичних цілей. Чи дозволяти застосування медичних препаратів на основі канабісу і які позови легалізації медичної марихуани? "Телеграф" розібрався в питанні разом з експертами.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Марихуана, Конопля, Херсонщина, Канабис.
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