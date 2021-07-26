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Понеділок, 26.07.2021
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Скандалом з ЛГБТ-блогером у Львові зацікавилися військові

Скандалом з ЛГБТ-блогером у Львові зацікавилися військові
16:43 Сьогодні Телеграф ЛГБТ

Блогеру Володимир Заішлий, який відкрито заявляє про свою гомосексуальну орієнтацію, сказали видалити відео з поцілунком у військовій формі. За словами Заішлого, дзвонили з військової частини. Раніше це відео і захист ЛГБТІК підлітків викликали цькування молодика в Інтернеті.

Про це блогер розповів в Сторіс.

 

Також Заішлий повідомив, що в частині знали про його орієнтацію, щоб уникнути непередбаченої реакції він відразу заявив про себе.

"Спочатку з деякою зверхністю і страхом зі мною почали спілкуватися. А далі все було більш ніж добре", - зазначив блогер.

vova.zaishlyi_story

(Фото і відео: Instagram)

Також молодик написав, що ЛГБТ люди не дискредитують армію, і вони воюють, поки коментатори пишуть злобні мессенджі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що В Ізраїлі ЛГБТ-парам дозволили користуватися послугами сурогатних матерів.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

ЛГБТ, Львов, Блогер, гомосексуал.
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