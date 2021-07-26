Скандалом з ЛГБТ-блогером у Львові зацікавилися військові

Блогеру Володимир Заішлий, який відкрито заявляє про свою гомосексуальну орієнтацію, сказали видалити відео з поцілунком у військовій формі. За словами Заішлого, дзвонили з військової частини. Раніше це відео і захист ЛГБТІК підлітків викликали цькування молодика в Інтернеті.

Про це блогер розповів в Сторіс.

Також Заішлий повідомив, що в частині знали про його орієнтацію, щоб уникнути непередбаченої реакції він відразу заявив про себе.

"Спочатку з деякою зверхністю і страхом зі мною почали спілкуватися. А далі все було більш ніж добре", - зазначив блогер.

(Фото і відео: Instagram)

Також молодик написав, що ЛГБТ люди не дискредитують армію, і вони воюють, поки коментатори пишуть злобні мессенджі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що В Ізраїлі ЛГБТ-парам дозволили користуватися послугами сурогатних матерів.