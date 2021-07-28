Єпіфаній провів літургію в Михайлівському соборі до Дня Хрещення Русі: ексклюзивні фото

У Києві тривають заходи, присвячені 1033 річниці Хрещення Русі-України. У Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Єпіфаній провів Божественну літургію.

З місця подій про хід заходу повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Після проведення публічного богослужіння парафіяни і духовенство відправляться на Володимирську гірку, де здійснять молебень. У 2021, як і минулого року, Синод ПЦУ прийняв рішення відмовитися від Хресної ходи.

У День Хрещення Руси-України вшановують пам'ять рівноапостольного князя Володимира, який хрестив своїх підданих в 988 році. Хрещення відбулося на річці Почайна в Києві. Релігійна реформа Володимира поклала початок новому періоду в історії.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У той час як ПЦУ відмовилося від Хресної ходи, православна церква Московського патріархату 27 липня організувала багатотисячний захід перекривши рух в Києві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ПЦУ популярніша серед українців ніж православні церкви інших напрямків.