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Єпіфаній провів літургію в Михайлівському соборі до Дня Хрещення Русі: ексклюзивні фото

Єпіфаній провів літургію в Михайлівському соборі до Дня Хрещення Русі: ексклюзивні фото
Оновлено 10:41 Сьогодні Телеграф

У Києві тривають заходи, присвячені 1033 річниці Хрещення Русі-України. У Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Єпіфаній провів Божественну літургію.

З місця подій про хід заходу повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Хрещення Русі 

Хрещення Русі 28Хрещення Русі 28 липня

Хрещення Русі 28 липня 2021

Хрещення Русі Київ

28 липня Київ

28 липня Київ літургія

28 липня Київ літургія Єпіфаній

 Після проведення публічного богослужіння парафіяни і духовенство відправляться на Володимирську гірку, де здійснять молебень. У 2021, як і минулого року, Синод ПЦУ прийняв рішення відмовитися від Хресної ходи.

У День Хрещення Руси-України вшановують пам'ять рівноапостольного князя Володимира, який хрестив своїх підданих в 988 році. Хрещення відбулося на річці Почайна в Києві. Релігійна реформа Володимира поклала початок новому періоду в історії.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У той час як ПЦУ відмовилося від Хресної ходи, православна церква Московського патріархату 27 липня організувала багатотисячний захід перекривши рух в Києві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ПЦУ популярніша серед українців ніж православні церкви інших напрямків.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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ПЦУ, Київ, Хрещення Русі, предстоятель ПЦУ Єпіфаній.
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