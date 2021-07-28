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У Києві парафіяни ПЦУ вирушили на Володимирську гірку для молебню - фоторепортаж з місця подій

У Києві парафіяни ПЦУ вирушили на Володимирську гірку для молебню - фоторепортаж з місця подій
Оновлено 13:14 Сьогодні Телеграф

Після Божественної літургії в Михайлівському соборі Предстоятель Православної церкви України Єпіфаній відправився для молебню на Володимирську гірку.

Про те, що відбувається повідомляє кореспондент "Телеграфа".

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Володимирська гірка 28 липня

Прапор України

28 липня Святкування Хрещення Русі

Хрещення Русі парафіяни ПЦУ

ПЦУ Епіфаній

Свято Хрещеня Русі-України

Духовенство ПЦУ

Послухати молебень до дня 1033 річниці Хрещення Русі зібралися численні прихожани. На Володимирській гірці розгорнули український прапор.

Рівноапостольний князь Володимир, згідно з історичними відомостями, хрестив Русь в 988 році. Предстоятель ПЦУ Єпіфаній в привітанні до свята відзначив його роль і заслуги княгині Ольги, яка прийняла християнство в 955 році, в духовному розвитку країни:

"Саме завдяки цьому в порівняно короткому часі княжа Київська держава в правління рівноапостольного Володимира Великого і сина його благовірного Ярослава Мудрого зміцнилася і зросла.  Через Хрещення народ наш долучився до сім’ї християнських народів Європи, пізнав скарби науки та книжного вчення, архітектури та мистецтва", - зазначив митрополит.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

У 2021 році ПЦУ прийняла рішення не організовувати Хресну ходу. У Московському патріархаті обрали протилежне рішення і 27 липня пройшли від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 43

Все по темі:

ПЦУ, Київ, Хрещення Русі-України, Митрополит Єпіфаній.
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