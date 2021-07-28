У Києві парафіяни ПЦУ вирушили на Володимирську гірку для молебню - фоторепортаж з місця подій

Після Божественної літургії в Михайлівському соборі Предстоятель Православної церкви України Єпіфаній відправився для молебню на Володимирську гірку.

Про те, що відбувається повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Послухати молебень до дня 1033 річниці Хрещення Русі зібралися численні прихожани. На Володимирській гірці розгорнули український прапор.

Рівноапостольний князь Володимир, згідно з історичними відомостями, хрестив Русь в 988 році. Предстоятель ПЦУ Єпіфаній в привітанні до свята відзначив його роль і заслуги княгині Ольги, яка прийняла християнство в 955 році, в духовному розвитку країни:

"Саме завдяки цьому в порівняно короткому часі княжа Київська держава в правління рівноапостольного Володимира Великого і сина його благовірного Ярослава Мудрого зміцнилася і зросла. Через Хрещення народ наш долучився до сім’ї християнських народів Європи, пізнав скарби науки та книжного вчення, архітектури та мистецтва", - зазначив митрополит.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

У 2021 році ПЦУ прийняла рішення не організовувати Хресну ходу. У Московському патріархаті обрали протилежне рішення і 27 липня пройшли від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.