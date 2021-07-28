На Прикарпатті літак впав на житловий будинок, є загиблі (фото, відео)

На Прикарпатті поблизу села Шепарівці Коломийського району в середу, 28 липня, легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок, в результаті чого стався вибух і пожежа. В результаті авіакатастрофи загинуло 4 людини.

Про це повідомили в облуправлінні ГСЧС.

Авіакатастрофа сталася близько 13:40. З невідомих причин легкомоторний літак з пасажирами на борту зазнав аварії і впав на житловий будинок. В результаті, стався вибух з подальшою пожежею.

На місці працює три бригади рятувальників, яким на момент виходу новини вдалося локалізувати вогонь. За попередньою інформацією, на борту літака перебувало 4 людини - всі вони загинули.

Нагадаємо, 26 липня командування літака авіакомпанії Belavia, який летів з Мінська в курортну Анталію, подало сигнал лиха. Виявилося, у повітряного судна відмовив двигун, і потрібна екстрена посадка.