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Володів аеродромом і знімався на ТБ: стало відомо, хто загинув в авіакатастрофі на Прикарпатті (фото)

Володів аеродромом і знімався на ТБ: стало відомо, хто загинув в авіакатастрофі на Прикарпатті (фото)
Оновлено 16:30 Сьогодні Телеграф

Стали відомі особистості чотирьох загиблих в авіакатастрофі на Прикарпатті, яка сталася 28 липня близько 13:40.

Легкомоторним літаком WT-10 Advantic керував досвідчений пілот зі стажем більше 40 років Ігор Табанюк. Він був професійним льотчиком, інструктором і частково володів аеродромом малої авіації в Коломиї. Свої співчуття близьким пілота в соцмережах вже висловлюють друзі і колеги Табанюка.

До слова, льотчик неодноразово брав участь в телепередачах і сюжетах на ТБ в якості одного з найдосвідченіших пілотів країни.

Відомо, що літак був розрахований на трьох пасажирів, якими стали іноземці. Всі вони загинули в результаті аварії, вибуху і подальшої пожежі. Чому сталася надзвичайна подія - належить з'ясувати експертам.

Нагадаємо, літак звалився на приватний житловий будинок в Івано-Франківській області. На момент виходу новини рятувальники загасили пожежу, яка склала більше 100 квадратів.

Нагадаємо, 26 липня командування літака авіакомпанії Belavia, який летів з Мінська в курортну Анталію, подало сигнал лиха. Виявилося, у повітряного судна відмовив двигун, і потрібна екстрена посадка.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 53

Все по темі:

Авиакатастрофа, Прикарпаття, Літак, Ігор Табанюк.
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