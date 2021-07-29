Атака на "Нову пошту": у Києві та Одесі прогриміли вибухи, момент потрапив на відео

29 липня невідомі скоїли дві хуліганські атаки на поштомати "Нової пошти", які пошкодили за допомогою вибухових пристроїв.

Перший вибух стався вночі в Києві. За інформацією облуправління поліції, НП сталася в ТРЦ в Оболонському районі столиці.

Копи кажуть, що в одній з комірок поштомата спрацював саморобний вибуховий пристрій, в результаті чого ніхто, на щастя, не постраждав.

Аналогічний випадок стався в Одесі на Миколаївській дорозі, 170-а. Момент вибуху саморобної бомби о 3:37 ночі відобразили камери спостереження.

Зараз копи проводять розслідування і шукають мінерів "Нової пошти".

Раніше ми писали про те, що клієнти компанії "Нова пошта" стали скаржитися на те, що їх посилки упаковують в занадто великі коробки. Таким чином вартість доставки нібито збільшується.

Також нагадаємо, днями жителька Дніпра забрала на "Новій пошті" цеглу замість купленого нею Apple IPhone 12 pro max.