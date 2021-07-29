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Тіла довелося витягувати спецзасобами: поблизу Умані в ДТП з вантажівкою загинули три людини, в тому числі дитина (фото)

Тіла довелося витягувати спецзасобами: поблизу Умані в ДТП з вантажівкою загинули три людини, в тому числі дитина (фото)
16:23 Сьогодні Телеграф Національна поліція

У Черкаській області біля села Мала Севастянівка Уманського району в ДТП загинула сім'я з трьох осіб, серед них - 12-річна дівчинка.

Про це повідомляє Національна поліція області.

Аварія трапилася о 9 ранку. Водій легкового авто Volkswagen виїхав на зустрічну смугу. На жаль, в результаті маневру він зіткнувся з вантажівкою Renault. Вантажівку після зіткнення винесло на узбіччя.

Жертви ДТП

мала севастянівка

(Фото: Національна поліція)

В результаті ДТП від отриманих травм загинула сім'я в легковому авто - 40-річний водій, його дружина і неповнолітня дочка. Машину так понівечило, що для витягання тіл загиблих залучили Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

 Дістають тіла ДТП

(Фото: ГСЧС)

Поліція проводить розслідування інциденту.

Раніше "Телеграф" розповідав про масштабне ДТП на трасі "Київ-Одеса", де рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою. Також напередодні в Одесі дивом вижив газонокосильщик, якого "підім'яв" під себе трамвай.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

ДТП, Умань, ДСНС, Черкасси, Черкасська область, Мала Севастянівка.
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