Рейсовый автобус из Молдовы влетел в зерновоз под Одессой, есть жертва (фото)

Сегодня ночью на трассе М 05 "Киев-Одесса" в Подольском районе Одесской области рейсовый автобус сообщением "Киев-Кишинев" столкнулся грузовым автомобилем.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, столкновение произошло в 3:45 ночи вблизи села Знаменка.

"В рейсовом автобусе сообщение "Киев-Кишинев" находилось 20 пассажиров. В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что был травмирован ребенок 2008 года рождения. Все пострадавшие доставлены в местную больницу.

Напомним, что в Одессе возле детского центра "Молодая гвардия" автомобиль Mitsubishi врезался в два других автомобиля и задел пешеходов.

Как сообщал "Телеграф", 24 июля в Польше автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП - 10 человек госпитализировали в больницы, трое в тяжелом состоянии.