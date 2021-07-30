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П'ятниця, 30.07.2021
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У Дніпрі знесло дах площею в 350 квадратів: його частини пошкодили будинки та авто (фото)

У Дніпрі знесло дах площею в 350 квадратів: його частини пошкодили будинки та авто (фото)
Оновлено 09:40 Сьогодні Телеграф

В результаті негоди в Україні 30 липня без світла залишилися жителі 353 населених пунктів. А деякі - і зовсім втратили авто і дах над головою.

За інформацією ГСЧС, через грозу, шквальний вітер та зливи найважча ситуація склалася на Київщині, де знеструмлені 102 села і селища.

Також комунальники працюють над відновленням електропостачання в Чернівецькій (знеструмлено 71 населений пункт), Чернігівській (39), Хмельницькій (28), Дніпропетровській (21) та інших областях.

До слова, в Дніпрі люди масово скаржилися на падіння дерев на дороги і навіть літаючий дах.

Так, в Самарському районі міста через шквальний вітер зірвало дах магазину площею понад 350 квадратів. Покрівля полетіла на припарковане авто і два житлових будинки, що стоять поруч. В результаті даної НП дивом ніхто не постраждав.

 

Зараз комунальники намагаються усунути наслідки негоди та відновити електропостачання в знеструмлених селах.

Відзначимо, що в Україні до 1 серпня завершиться короткочасне похолодання і в більшість регіонів повернеться сильна спека. Про це "Телеграфу" розповів синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

Також раніше ми писали про те, що в Італії випав град розміром з тенісний м'яч.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Погода, Днипро, Зливи, Негода, НП, Дах.
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