Зеленського помітили на касі в "Сільпо": в мережі розгорілася неабияка дискусія

Президента України Володимира Зеленського помітили на касі супермаркету "La Silpo" в Києві.

Про це повідомив в Фейсбук Костянтин Левошко.

"Подумав, сходжу-но я в магазин. Відпочину від новин і політики. Куплю гречаний багет", - підписав фото він.

У коментарях до запису він додав, що Зеленський прибув в магазин не один, а з охороною, яка, за його словами, була дуже налякана.

Автор посту не повідомив, що купував президент, проте вказав, що помітив у його кошику три пляшки вина.

Судячи з його слів, відбувалося це в магазині в Бессарабці.

На пост відреагували користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, Зеленський досить тривалий час не з'являвся на публіці. Можливо це пов'язано з підготовкою до майбутнього його візиту в США для зустрічі з господарем Білого дому Джо Байденом.

Втім, політолог Віктор Уколов припустив, що той міг відпочивати на своїй віллі в Іспанії.