Саммит "Крымской платформы", учения "Запад-2021" и визит Зеленского в США: главные события предстоящего августа

Август для Украины пройдет под знаком подготовки к саммиту Крымской платформы, визиту президента Владимира Зеленского в США и ситуации вокруг вероятной достройки "Северного потока-2".

Такой прогноз сделал для "Телеграфа" директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Для Украины главными событиями августа, кроме празднования 30-летия Независимости, станет саммит Крымской платформы, намеченный на 23 августа, а также встреча президентов Украины и США, запланированная на 30 августа, – считает Руслан Бортник. – Крайне важно, чтобы оба эти мероприятия прошли продуктивно, были наполнены конкретным содержанием, а не просто стали очередной формальностью".

Кроме того, отмечает эксперт, привлекает внимание белорусско-российские военные учения Запад-2021.

Хоть они и намечены на сентябрь, но определенные перемещения идут уже сейчас. А учитывая то, что режим Лукашенко сейчас в конфронтации с Западом и Украиной, ничего хорошего эти учения нам не сулят.

"Также есть сведения, что строительство "Северного потока-2" может завершиться в августе. И нам крайне необходим до того, как проект запустят, провести переговоры касательно компенсаций и гарантий задействования украинской газотранспортной системы впредь, – уверен Руслан Бортник. – Так что дипломатические усилия должны быть сосредоточены и в этом направлении".

Как сообщал "Телеграф", вскоре после американо-немецкой сделки по "Северному потоку-2" стало известно, что визит президента Украины в США состоится не в конце июля, как ранее прогнозировалось, а в конце августа.

Ранее директор Международного института политической философии Виктор Савинов рассказал "Телеграфу", почему визит Зеленского в США еще может сорваться.