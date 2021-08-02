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Наслідки буревію Гвідо: як негода зашкодила українцям

Наслідки буревію Гвідо: як негода зашкодила українцям
Оновлено 17:41 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

Напередодні Північ та Захід України охопив циклон Гвідо, який прибув до нас зі сторони Європи. Через це виникло чимало надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі знеструмленням та поваленням дерев.

Про це у своєму щоденному звіті  в понеділок, 2 серпня, повідомляє пресслужба ДСНС України.

У зв’язку з ускладненням погодних умов півтисячі населених пунктів у семи областях України (Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській та Житомирській) залишились без електроенергії.

В ДСНС запевнили, що бригади обленерго вже усувають всі проблеми.

Також у зв’язку з відсутністю електропостачання тимчасово було зупинено роботу пропускного пункту «Лужанка - Берегшурань» на кордоні з Угорщиною, про що повідомила ДПСУ на своєму офіційному вебсайті. Станом на вечір понеділка робота пункту була відновлена.

У Львові негода забрала життя двох людей. На них впало дерево у Стрийському парку. Відомо, що вони під час інциденту сиділи на лавці й від отриманих травм померли на місці.

Стало відомо, що один із загиблих був курсантом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Це підтвердив Павло Ткачук, начальник академії.

У місті Берегово та селі Концово Закарпатської області дерева пошкодили покрівлі декількох будинків.

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпеку, пов’язану з погіршенням погодних умов в наступні дні. В окремих районах прогнозують град та шквали 15-20 м/с.

Раніше Телеграф писав про те, чого українцям варто очікувати від погоди на початку серпня.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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ДСНС, Україна, Львів, Негода, Циклон Гвідо.
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