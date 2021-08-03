"У нього був зламаний ніс": друг знайденого повішеним у Києві Шишова

Товариш лідера "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у парку Києва, заявив, що він не міг вчинити суїцид. Юрій впевнений, що це було вбивство.

Про це друг загиблого заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

З його слів, пробіжка для Шишова - традиційний ритуал. І коли через кілька годин він не повернувся додому, його відразу почали шукати.

"Ми дзвонили, йшли гудки, але Віталик не відповідав. Викликали поліцію, почалися слідчі дії, проте пошуки результату не дали. Правоохоронці поїхали близько 22:00, а ми продовжили прочісувати ліс", - розповів Юрій.

За словами чоловіка також відомо, що спочатку правоохоронці знайшли телефон Віталія, а вже потім повішене тіло. Крім того, у приватній розмові поліцейські розповіли друзям загиблого, що у Шишова був зламаний ніс.

"Судячи з тих обставин, за яких його знайшли, і що співробітники поліції у приватній бесіді сказали, що у нього зламаний ніс, я підозрюю, що це спецслужби КДБ або спецслужби спецоперацій, які працюють на Олександра Лукашенка", - додав друг Шишова.

Він також зазначив, що про стеження за Шишовим, і його колегами їх попереджали заздалегідь. Юрій запевняє, що "агентура КДБ в Україні існує, і вона збільшується у тому числі за рахунок потоку біженців".

"Всіх біженців неможливо контролювати. І ось Віталій займався у тому числі і верифікацією цих людей, він був нашою контррозвідкою", - розповів друг загиблого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про останні дні життя опозиціонера Віталія Шишова.