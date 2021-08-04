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На третій тиждень пошуків в Харківській області знайшли дівчину з татуюванням троянди: вона потонула

На третій тиждень пошуків в Харківській області знайшли дівчину з татуюванням троянди: вона потонула
15:14 Сьогодні Телеграф

У Харкові через тиждень пошуків знайшли мертвою дівчину з татуюванням троянди Вікторію Лукашову, яка зникла 18 липня після катання на катамарані. Її тіло спливло на В’ялівському водосховищі.

Про це у середу, 4 серпня, повідомив місцевий Telegram-канал "ТРУХА".

У повідомленні йдеться, що тіло Лукашової спливло буквально півгодини тому і на даний момент на місце виїхали волонтери, які були задіяні у пошуках зниклої.

Нагадаємо, що останній раз Вікторію Лукашову 1999 року народження бачили 18 липня на базі відпочинку у компанії восьми чоловік. Дівчина з товаришами каталася на катамаранах і в якийсь момент безслідно зникла. Очевидці кажуть, що Лукашова не втрималася і впала у воду.

Після зникнення "дівчину з татуюванням троянди" два дні шукали водолази і група волонтерів, але до сьогоднішнього дня, 4 серпня, знайти її не вдавалося.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у жорстокому вбивстві маленької дівчинки на Харківщині підозрюють неповнолітнього сусіда-шкуродера.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Перегляди: 33

Все по темі:

Харків, В'ялівське водосховище, гибель дівчини.
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