На третій тиждень пошуків в Харківській області знайшли дівчину з татуюванням троянди: вона потонула

У Харкові через тиждень пошуків знайшли мертвою дівчину з татуюванням троянди Вікторію Лукашову, яка зникла 18 липня після катання на катамарані. Її тіло спливло на В’ялівському водосховищі.

Про це у середу, 4 серпня, повідомив місцевий Telegram-канал "ТРУХА".

У повідомленні йдеться, що тіло Лукашової спливло буквально півгодини тому і на даний момент на місце виїхали волонтери, які були задіяні у пошуках зниклої.

Нагадаємо, що останній раз Вікторію Лукашову 1999 року народження бачили 18 липня на базі відпочинку у компанії восьми чоловік. Дівчина з товаришами каталася на катамаранах і в якийсь момент безслідно зникла. Очевидці кажуть, що Лукашова не втрималася і впала у воду.

Після зникнення "дівчину з татуюванням троянди" два дні шукали водолази і група волонтерів, але до сьогоднішнього дня, 4 серпня, знайти її не вдавалося.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у жорстокому вбивстві маленької дівчинки на Харківщині підозрюють неповнолітнього сусіда-шкуродера.