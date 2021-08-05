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У Києві частини моста падають прямо на дорогу: з'явилися фото

У Києві частини моста падають прямо на дорогу: з'явилися фото
Оновлено 14:47 Сьогодні Телеграф Фейсбук

У Дарницькому районі міста Києва прямо на проїжджу частину почав обвалюватися один із мостів.

Про це в четвер, 5 серпня, повідомляє "Київ Автомобільний" на сторінці в Facebook.

Небезпечний міст знаходиться біля столичної станції метро "Осокорки".

Зокрема, даний шляхопровід є частиною транспортної розв'язки:

 

У соцмережі просять автовласників бути обережними і постаратися не проїжджати під аварійною ділянкою шляхопроводу.

Кияни в коментарях до посту скаржаться на відсутність належного ремонту подібних конструкцій у столиці.

У Києві обвалюється один із мостів на ОсокоркахУ Києві обвалюється один із мостів на ОсокоркахУ Києві обвалюється один із мостів на Осокорках

Як повідомлялося, 5 липня вдень обвалилася частина Берестейського шляхопроводу і один з уламків впав на автомобіль, який проїжджав під ним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 липня один із туристів в Києві пошкодив скло на велосипедно-пішохідному мосту.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Осокорки, Дарницкий район, Київ, Міст.
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