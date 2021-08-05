На Житомирщині чорні копачі влаштували "бізнес", продаючи тротил з авіабомб часів Другої світової

У Житомирській області Служба безпеки України викрила двох жителів Бердичівського району, які вилучали вибухівку з авіабомб і артилерійських снарядів часів Другої світової війни для того, щоб отримати потім за неї гроші.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зловмисники облаштували поблизу житлових будинків одного з селищ в Житомирській області підпільний цех, де зберігали знайдені вибухові речовини.

За словами рятувальників, це могло бути небезпечно для місцевих жителів, оскільки неналежне поводження з боєприпасами могло привести до детонації та в результаті до масштабного вибуху.

Правоохоронці в ході розслідування з'ясували, що двоє жителів Бердичівського району збирали боєприпаси на місцях колишніх бойових дій.

Коли знаходили щось, самостійно розкривали і тим самим порушували правила безпеки.

Чоловіки пояснили оперативникам, що вилучену з боєприпасів вибухівку вони хотіли потім продавати представникам кримінальних кіл.

Загалом правоохоронці виявили в зловмисників майже 15 кг вибухової речовини. Серед знайденого були дві місткості із заготовленим тротилом, 37 авіаційних бомб різного калібру, а також артилерійський порох.

Працівники СБУ знищили вилучені боєприпаси на спеціальному полігоні.

Зараз прокуратура Житомирської області продовжує досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 25 липня в Одесі місцевий житель знайшов три міни під сміттєвим баком.

Нагадуємо, що в травні 2021 року Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі Києва.