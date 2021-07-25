"Сюрприз": в центре Одессы нашли мины без запала (фото)

В Одессе 25 июля местный житель нашел под мусорным баком три мины.
Об этом сообщает Telegram-канал "Ху***я Одесса".
Случай произошел в Канатном переулке портового города.
Найденные мужчиной мины были без запала. После обнаружения боеприпаса возле общественных мест, одессит обратился в полицию с сообщением о находке.
Читатели канала активно отреагировали на новость и задались вопросом, что же мужчина искал под мусорным баком. А также непонятно, как там оказались мины и почему без запалов.
Пока что детали о находке в Одессе неизвестны, их выясняет полиция.
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